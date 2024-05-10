Sono noti quelli di Pitagora e di Talete

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sono noti quelli di Pitagora e di Talete' è 'Teoremi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TEOREMI

Perché la soluzione è Teoremi? I teoremi sono proposizioni matematiche dimostrate che si riferiscono a relazioni tra figure e numeri. Tra i più famosi ci sono quelli di Pitagora, riguardanti i triangoli rettangoli, e di Talete, che riguarda le proporzioni e i segmenti. Questi risultati sono fondamentali per risolvere problemi geometrici e sono noti e utilizzati fin dall'antichità. La loro validità è stata accertata attraverso dimostrazioni rigorose e rappresentano un pilastro della matematica.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sono noti quelli di Pitagora e di Talete" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono noti quelli di Pitagora e di Talete". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Se la definizione "Sono noti quelli di Pitagora e di Talete" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono noti quelli di Pitagora e di Talete" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Teoremi:

T Torino E Empoli O Otranto R Roma E Empoli M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono noti quelli di Pitagora e di Talete" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

