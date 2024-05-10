Città tedesca della Baviera

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Città tedesca della Baviera' è 'Frisinga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRISINGA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Città tedesca della Baviera" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Città tedesca della Baviera". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Frisinga? La Frisinga è una città situata nel cuore della Baviera, nota per la sua storia ricca e le tradizioni culturali. Sorge lungo il fiume Isar, offrendo un patrimonio architettonico che mescola antico e moderno. È famosa anche per la sua università e il monastero benedettino che ne testimoniano il passato religioso e intellettuale. La città rappresenta un importante centro di cultura e spiritualità nella regione bavarese.

Quando la definizione "Città tedesca della Baviera" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Città tedesca della Baviera" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Frisinga:

F Firenze R Roma I Imola S Savona I Imola N Napoli G Genova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Città tedesca della Baviera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

