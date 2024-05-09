Lasciare da parte non considerare

SOLUZIONE: PRESCINDERE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lasciare da parte non considerare" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lasciare da parte non considerare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Prescindere? Prescindere significa decidere di non tener conto di qualcosa, di non farne parte o di non considerarla rilevante in una determinata situazione. È un atteggiamento che implica mettere da parte un elemento o un aspetto, spesso per concentrarsi su altri aspetti più importanti o prioritari. Questa scelta può essere motivata da esigenze pratiche o da una valutazione che qualcosa non influisce significativamente sul contesto.

La definizione "Lasciare da parte non considerare" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lasciare da parte non considerare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Prescindere:

P Padova R Roma E Empoli S Savona C Como I Imola N Napoli D Domodossola E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lasciare da parte non considerare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

