La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il casato di papa Giovanni XXIII' è 'Roncalli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RONCALLI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il casato di papa Giovanni XXIII" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il casato di papa Giovanni XXIII". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Roncalli? Roncalli è il nome di famiglia di papa Giovanni XXIII, simbolo di un'antica stirpe italiana. La sua origine si lega a una storia familiare radicata nel territorio, rappresentando il patrimonio e l'identità del pontefice. Questo nome evoca il suo passato e le sue radici, riflettendo la sua umiltà e il cammino che lo ha portato al soglio di Pietro.

La soluzione associata alla definizione "Il casato di papa Giovanni XXIII" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il casato di papa Giovanni XXIII" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Roncalli:

R Roma O Otranto N Napoli C Como A Ancona L Livorno L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il casato di papa Giovanni XXIII" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

