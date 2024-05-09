Artigliare ghermire

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Artigliare ghermire' è 'Uncinare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UNCINARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Artigliare ghermire" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Artigliare ghermire". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Uncinare? Il termine si riferisce all'atto di afferrare o catturare con una presa forte, spesso utilizzata per descrivere l'azione di afferrare qualcosa con un uncino o uno strumento simile. È un gesto che implica una presa decisa e sicura, tipica di chi utilizza strumenti specializzati per afferrare o sollevare oggetti difficili da maneggiare. L'uncinare rappresenta quindi un modo di afferrare saldamente, spesso con una connotazione di modalità di presa più efficace o invasiva.

Quando la definizione "Artigliare ghermire" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Artigliare ghermire" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Uncinare:

U Udine N Napoli C Como I Imola N Napoli A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Artigliare ghermire" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

