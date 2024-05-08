Le macchine con coltri

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le macchine con coltri' è 'Aratri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARATRI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le macchine con coltri" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le macchine con coltri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Aratri? Gli aratri sono strumenti fondamentali in agricoltura, utilizzati per lavorare il terreno prima di seminare. Dotati di attrezzi metallici, vengono trainati da animali o macchine per smuovere e aerare il suolo. Questo processo favorisce la crescita delle piante e migliora la resa dei raccolti. La loro presenza è essenziale per preparare il campo in modo efficiente e rapido.

Le macchine con coltri nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Aratri

In presenza della definizione "Le macchine con coltri", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le macchine con coltri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Aratri:

A Ancona R Roma A Ancona T Torino R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le macchine con coltri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

