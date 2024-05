I sudditi di Guglielmo Alessandro

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: Gli olandesi o nederlandesi (in olandese Nederlanders) sono il gruppo etnico dominante dei Paesi Bassi. Di origine germanica, sono diffusi in varie zone del mondo: cospicue comunità di olandesi mantengono lingua e usi delle zone di origine, come negli Stati Uniti d'America, in Africa meridionale e in Canada. Gli olandesi hanno dato origine al gruppo etnico dei boeri durante la colonizzazione del Capo di Buona Speranza; essi hanno sviluppato una variante dell'olandese divenuto un idioma a sé stante, l'afrikaans, una delle lingue ufficiali del Sudafrica. Le tradizioni e la cultura degli olandesi sono legate a forme particolari di musica, danza e abbigliamento tradizionale, alcuni dei quali noti a livello internazionale. La lingua parlata dagli olandesi è quella olandese o anche neerlandese (in olandese Nederlands), sebbene siano ampiamente diffuse locali forme dialettali. Al 2017 il 51% degli olandesi dei Paesi Bassi dichiarava di non praticare alcuna religione, mentre tra i praticanti circa la metà è cattolico e un terzo è protestante, con minoranze di musulmani (immigrati di seconda generazione), buddisti ed ebrei; gli olandesi della diaspora, altresì, sono più ancorati alla tradizione religiosa: negli Stati Uniti si riconoscono nella Chiesa riformata in America.

olandesi m e f pl

plurale di olandese

Sostantivo, forma flessa

olandesi m e f pl

plurale di olandese

Sillabazione

o | lan | dé | si

Etimologia / Derivazione

vedi olandese