La regione romena il cui nome significa Oltre la foresta

Home / Soluzioni Cruciverba / La regione romena il cui nome significa Oltre la foresta

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'La regione romena il cui nome significa Oltre la foresta' è 'Transilvania'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRANSILVANIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La regione romena il cui nome significa Oltre la foresta" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La regione romena il cui nome significa Oltre la foresta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La regione romena il cui nome significa Oltre la foresta nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Transilvania

Quando la definizione "La regione romena il cui nome significa Oltre la foresta" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La regione romena il cui nome significa Oltre la foresta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Transilvania:

T Torino R Roma A Ancona N Napoli S Savona I Imola L Livorno V Venezia A Ancona N Napoli I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La regione romena il cui nome significa Oltre la foresta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.