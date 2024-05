La bandiera che segnala le spiagge più pulite

Aggettivo

Curiosità su: Il blu è uno dei colori dello spettro percepibile dall'occhio umano, classificato come "colore freddo". Si trova tra il ciano e il violetto e ha una lunghezza d'onda tra circa 435 e 500 nanometri. Nella codifica RGB, è uno dei tre colori primari additivi, insieme al verde e al rosso. Il suo colore complementare è il giallo. Il blu è il colore del cielo notturno, quando è chiaro e sereno, perché le molecole di gas che compongono l'atmosfera terrestre diffondono solo la luce blu, che ha lunghezza d'onda minore, mentre le lunghezze d'onda maggiori vengono assorbite. Le grandi distese d'acqua (mari, laghi ecc.), con il cielo sereno spesso appaiono blu anche perché riflettono l'azzurro e il celeste del cielo, assumendo però una tonalità più scura in quanto le bande energetiche vengono assorbite in modo differente dall'acqua, facendo scomparire le radiazioni più deboli: prima il rosso, poi il giallo, poi il verde, lasciando come colore dominante il blu.

blu ( approfondimento)

(colore) del colore del cielo e del mare profondo

Sostantivo

blu m (non numerabile)

il colore del cielo e del mare profondo sostanza colorante blu nome generico per formaggi (es. gorgonzola, roquefort, stilton) a striature blu, che devono questa colorazione alla germinazione di funghi aggiunti sotto forma di spore alla cagliata durante la lavorazione

oggi assaggeremo il blu del Moncenisio

Sillabazione

blù

Pronuncia

IPA: /'blu/

Etimologia / Derivazione

dal francese bleu, derivante dal francone blao

Sinonimi

azzurrognolo, ceruleo

(di colore) azzurro, celeste, turchese, turchino, oltremare, cobalto, indaco, pervinca

Parole derivate

blucerchiato

Alterati