La Soluzione ♚ Memoria per Pc sigla La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ROM . Ecco la soluzione verificata per la definizione Memoria per Pc sigla.

Curiosità su Memoria per pc sigla: Operativo per computer più diffuso al mondo. nell'ottobre del 1980 ibm stava cercando un sistema operativo per il suo nuovo personal computer, il pc ibm, e... I rom (al plurale anche nella forma: roma, in lingua romaní: rom o rrom) sono uno dei principali gruppi etnici della popolazione e relativa lingua "romaní", conosciuti anche come "gitani" o "zingari". La caratteristica comune di tutte le comunità che si attribuiscono la denominazione cosiddetta "rom" è che parlano - o è attestato che nei secoli scorsi parlassero - dialetti variamente intercomprensibili, costituenti appunto la lingua romaní, che studi filologici e linguistici affermano derivare da varianti popolari del sanscrito e che trovano nelle attuali lingue dell'India del nord ovest la parentela più prossima. I rom propriamente detti ...

