La Soluzione ♚ La romanza tedesca La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LIED .

Curiosità su La romanza tedesca: 813) in francia, romanz s'applicò inizialmente al volgare "preso in blocco": il termine, cioè, non indicava una specifica lingua romanza. gli stessi testi... Lied (pronuncia: /li:t/, al plurale Lieder /'li:d/) è una parola tedesca, che significa letteralmente "canzone" (o romanza). Tipicamente, i Lieder sono composizioni per voce solista e pianoforte. Talvolta, più Lieder sono uniti in Liederkreise, o "cicli", ossia una serie di canzoni (generalmente tre o più) legate da un singolo tema narrativo. Il compositore più strettamente associato a questo genere musicale è Franz Schubert, che ne compose oltre 600.

