La Soluzione ♚ La trovi fuori esercizio ma non è una vecchia attrice La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : INSEGNA . Ecco la soluzione verificata per la definizione La trovi fuori esercizio ma non è una vecchia attrice. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su La trovi fuori esercizio ma non e una vecchia attrice: Diversa, ma risolveremo la situazione di abbandono nella quale ti trovi ora… tesoro mio, sii serena e impara ad aspettare. tutto questo finirà presto e avremo... Un'insegna è l'emblema di un'autorità, specialmente governativa, oppure un simbolo che indica una funzione, un grado, un rango o l'appartenenza ad un gruppo. Al singolare, il termine insegna indica abitualmente l'elemento principale del simbolo, di solito in metallo o in tessuto. Al plurale, la parola insegne indica l'insieme delle parti di una decorazione o i differenti elementi che indicano un grado, un rango o una dignità; ad esempio, le insegne della Legion d'onore sono costituite da un distintivo, un nastro e una placca.

Altre Definizioni con insegna; trovi; fuori; esercizio; vecchia; attrice;