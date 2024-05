La Soluzione ♚ Ascendente prestigio

: CARISMA

Curiosità su Ascendente prestigio: Scandalo provocato da chi, essendo di bassa condizione, diminuisce tanto il prestigio dell'aristocrazia alla quale si antepone che la violata sacralità dell'assoluto... In termine carisma (pronuncia moderna: /ka'rizma/, pronuncia aulica: /'karizma/) è utilizzato sia in senso psicologico-sociale per denotare la capacità di esercitare una forte influenza su altre persone, sia in senso religioso o spirituale come possesso di particolari doti e talenti.

