La Soluzione ♚ Lasciamo correre in latino

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TRANSEAT

Curiosità su Lasciamo correre in latino: Le cocu battu et content. correre l'alea tentare la sorte, rischiare. prende il nome dal gioco da tavolo con i dadi. correre la cavallina abbandonarsi... Sic transit gloria mundi (in italiano: "così passa la gloria del mondo"; in senso lato: "come sono effimere le cose del mondo!") è una celebre locuzione in lingua latina.

