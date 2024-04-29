Una macchinetta per tagliare la lana alle pecore

SOLUZIONE: TOSATRICE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una macchinetta per tagliare la lana alle pecore" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una macchinetta per tagliare la lana alle pecore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Tosatrice? Una tosatrice è uno strumento utilizzato per rimuovere il pelo delle pecore, mantenendo il loro manto pulito e sano. È una macchina che permette di lavorare rapidamente e con precisione, facilitando il processo di tosatura durante la stagione calda. Questo dispositivo è fondamentale nell'allevamento ovino per garantire il benessere degli animali e migliorare la qualità della lana.

La definizione "Una macchinetta per tagliare la lana alle pecore" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una macchinetta per tagliare la lana alle pecore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Tosatrice:

T Torino O Otranto S Savona A Ancona T Torino R Roma I Imola C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una macchinetta per tagliare la lana alle pecore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

