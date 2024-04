La Soluzione ♚ Se è valida vale un voto

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Se è valida vale un voto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SCHEDA

Curiosità su Se e valida vale un voto: Il voto dei cittadini italiani residenti all'estero è un diritto sancito dal comma 3 dell'articolo 48 della costituzione italiana che così stabilisce:... In informatica ed elettronica una scheda video o scheda grafica è un componente hardware del computer, sotto forma di scheda elettronica, che ha lo scopo di elaborazione del segnale video ovvero generare, a partire da un segnale elettrico in ingresso dal processore, un determinato segnale elettrico in uscita che possa essere poi inviato in input a video (display o monitor) per essere tradotto da quest'ultimo in immagine e mostrato all'utente. A seconda del tipo di computer questo dispositivo può essere più o meno potente: i primi modelli di scheda video potevano visualizzare solo testo, successivamente si sono diffuse anche schede in grado ...

