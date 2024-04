La Soluzione ♚ Il Paese a stelle e strisce

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Il Paese a stelle e strisce. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : USA

Curiosità su Il paese a stelle e strisce: La mia vita a stelle e strisce è un film del 2003 diretto ed interpretato da massimo ceccherini, uscito nelle sale italiane il 31 ottobre 2003. la placida... Gli Stati Uniti d'America (comunemente indicati come Stati Uniti, in inglese United States of America o anche solo United States; in sigla USA) sono una repubblica federale dell'America settentrionale composta da cinquanta Stati e un distretto federale. I quarantotto stati contigui e il distretto di Columbia dove si trova Washington (la capitale federale) occupano la fascia centrale dell'America settentrionale tra il Canada e il Messico e sono bagnati dall'Oceano Atlantico a est e dall'Oceano Pacifico a ovest. Con 9834000 km² in totale e con circa 336 milioni di abitanti, gli Stati Uniti sono il terzo Paese del mondo sia per superficie che ...

