La Soluzione ♚ Può essere olografo

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Può essere olografo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TESTAMENTO

Curiosità su Puo essere olografo: Primo requisito del testamento olografo è, come suggerisce lo stesso nome, l'olografia della scrittura. essa deve essere composta dalla mano del testatore... Il testamento è un atto giuridico unilaterale non recettizio mortis causa mediante il quale una persona manifesta il proprio volere e dispone dei propri diritti per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Sconosciuto alla Mesopotamia del III millennio a.C., tale tipo di documento è tipico del II millennio a.C., con l'espandersi del modello di famiglia nucleare.

