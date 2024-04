La Soluzione ♚ Ha gli scalmi

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Ha gli scalmi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BARCA

Curiosità su Ha gli scalmi: Corda. inizialmente lo scalmo era costituito semplicemente da una caviglia fissata alla falchetta. il remo veniva fissato allo scalmo tramite lo stroppo.... Imbarcazione indica genericamente una nave, il termine è però anche utilizzato per indicare la classificazione giuridica di una nave. In Italia viene definita tale una generica unità galleggiante avente dimensioni inferiori ai 24 m (limite dimensionale oltre il quale si parla invece di nave) e superiori ai 10 m (sotto i quali si parla invece di natante), indipendentemente dai sistemi di propulsione utilizzati (vela, motore, remi, etc.). Il termine è tuttavia sovente utilizzato in forma generica per definire un qualsiasi genere di barca.

