La soluzione di 9 lettere per la definizione: Lo contiene la bauxite. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ALLUMINIO

Curiosità su Lo contiene la bauxite: Dell'alluminio. la concessione mineraria di bauxite, bentonite, caolino, denominata olmedo venne rilasciata alla società sarda bauxite s.p.a. dall'assessorato... L'alluminio è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi che ha come simbolo Al e come numero atomico 13. È il secondo elemento del gruppo 13 ed è collocato tra il boro e il gallio; si trova nel terzo periodo e fa parte del blocco p. È l'ultimo elemento metallico del terzo periodo, dopo sodio e magnesio. Si tratta di un metallo duttile color bianco argenteo. L'alluminio si estrae principalmente dai minerali di bauxite ed è un metallo tenero e malleabile, molto leggero, ottimo conduttore di elettricità e calore e molto riflettente. È notevole la sua resistenza all'ossidazione, dovuta alla formazione sulla sua superficie di un ...

