La Soluzione ♚ Fissa è una mania

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Fissa è una mania. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : IDEA

Curiosità su Fissa e una mania: La mania derivava o da un eccesso di bile gialla, o da una miscela di bile nera e bile gialla. l'origine linguistica di "mania", tuttavia, non è chiara... Idea (dal greco antico da, dal tema di de, vedere) è un termine usato sin dagli albori della filosofia, indicante in origine un'essenza primordiale e sostanziale, ma che oggi ha assunto nel linguaggio comune un significato più ristretto, riferibile in genere a una rappresentazione o un "disegno" della mente.

