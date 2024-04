La Soluzione ♚ Una collana con il crocifisso

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Una collana con il crocifisso. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ROSARIO

Curiosità su Una collana con il crocifisso: Significati, vedi collana (disambigua). una collana è un tipo di gioiello o un ornamento portato attorno al collo, costituito di norma da una catenina di metallo... Il rosario (dal latino rosarium, "rosaio") – che a partire dal XIII secolo acquisì il significato religioso indicante le preghiere che formano come una "corona", nell'accezione latina di corona (ovvero ghirlanda di rose, alla Madonna) – è una preghiera devozionale e contemplativa a carattere litanico tipica del rito latino della Chiesa cattolica. La parola "rosario" deriva da un'usanza medioevale che consisteva nel mettere una corona di rose sulle statue della Vergine; queste rose erano simbolo delle preghiere "belle" e "profumate" rivolte a Maria. Così nacque l'idea di utilizzare una collana di grani (la corona) per guidare la meditazione. ...

