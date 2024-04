La Soluzione ♚ Lo riceve un rimorchio

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Lo riceve un rimorchio. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TRAINO

Curiosità su Lo riceve un rimorchio: rimorchio. inoltre permette un'azione frenante preventiva da parte del rimorchio rispetto alla motrice, così da evitare che, in frenata, il rimorchio... 30097 Traino – asteroide della fascia principale Gancio di traino – strumento meccanico statico

Altre Definizioni con traino; riceve; rimorchio;