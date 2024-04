La Soluzione ♚ Le cellule nervose

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Le cellule nervose. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : NEURONI

Curiosità su Le cellule nervose: Tigroide, mitocondri, nucleo, reticolo endoplasmatico liscio e rugoso). le cellule nervose presentano poi all'interno del soma una zona che, fissata in laboratorio... Il neurone è l'unità cellulare che costituisce il tessuto nervoso, il quale concorre alla formazione del sistema nervoso, insieme alle cellule della neuroglia e al tessuto vascolare. Grazie alle sue peculiari proprietà fisiologiche e chimiche è in grado di ricevere, elaborare e trasmettere impulsi nervosi sia eccitatori che inibitori, nonché di produrre sostanze denominate neurosecreti.

