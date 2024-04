La Soluzione ♚ La trattazione sistematica di una disciplina La definizione e la soluzione di 5 lettere: La trattazione sistematica di una disciplina. SUMMA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su La trattazione sistematica di una disciplina: Quelle discipline che si occupano dello studio dell'uomo in società, nonché della società stessa (escludendo dalla trattazione quell'insieme di saperi... La Somma teologica, frequentemente chiamata anche col titolo originale Summa Theologiae, è la più famosa delle opere di Tommaso d'Aquino. Fu scritta negli ultimi anni di vita dell'autore 1265–1274; la terza e ultima parte rimase incompiuta. È il trattato più famoso della teologia medioevale e la sua influenza sulla filosofia e sulla teologia posteriore, soprattutto nel cattolicesimo, è incalcolabile. Concepita come un manuale per lo studio ... Altre Definizioni con summa; trattazione; sistematica; disciplina; Riunito in una raccolta sistematica; Sistematica precisione; Disciplina con gli oroscopi; Disciplina che si occupa dell orecchio;

