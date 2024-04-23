Irretita e persuasa nei cruciverba: la soluzione è Imbonita
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Irretita e persuasa' è 'Imbonita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
IMBONITA
Curiosità e Significato di Imbonita
Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Imbonita, perfetta per completare i tuoi cruciverba.
Come si scrive la soluzione Imbonita
Hai trovato la definizione "Irretita e persuasa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.Le 8 lettere della soluzione Imbonita:
I Imola
M Milano
B Bologna
O Otranto
N Napoli
I Imola
T Torino
A Ancona
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
A I N E R G V
Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.