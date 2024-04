La Soluzione ♚ Abbelliti con opportune aggiunte

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Abbelliti con opportune aggiunte. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ORNATI

Curiosità su Abbelliti con opportune aggiunte: Delle finte crepe, mentre il pavimento è a mosaico con marmi colorati; l'interno è abbellito con colonne, pilastri e undici statue provenienti dagli... Ornati – cognome italiano Giuseppe Ornati – liutaio italiano

