La definizione e la soluzione di 13 lettere: Lo è chi abbandona volontariamente. RINUNCIATARIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

rinunciatario m sing

che rinuncia a far valere un diritto (di individuo)che si arrende facilmente

Sostantivo

rinunciatario m sing

chi rinuncia a far valere un diritto

Sillabazione

ri | nun | cia | tà | rio

Pronuncia

IPA: /rinunta'tarjo/

Etimologia / Derivazione

deriva da rinunciare

Sinonimi

(diritto) dimissionario

dimissionario debole, incerto, tentennante, passivo, apatico, arrendevole, cedevole

passivo

Contrari

energico, deciso

deciso, combattivo, tenace, battagliero

Varianti