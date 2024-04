La Soluzione ♚ Sfiorano il matador La definizione e la soluzione di 5 lettere: Sfiorano il matador. CORNA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Sfiorano il matador: sforno il mamadou" Luisa Corna (Palazzolo sull'Oglio, 2 dicembre 1965) è una cantante, conduttrice televisiva, attrice ed ex modella italiana. Come cantante ha partecipato al Festival di Sanremo 2002 in coppia con Fausto Leali con il brano Ora che ho bisogno di te, classificandosi quarti. Ha inoltre pubblicato tre dischi. Come conduttrice televisiva ha condotto fra gli altri i programmi Tira & Molla, Notti mondiali, Sì sì è proprio lui, Sognando Las Vegas ... Altre Definizioni con corna; sfiorano; matador; Le ha il montone; Lo strumento degli Scozzesi; Si sfiorano in Velazquez; Che sfiorano la superficie; Assistono il matador; La fine del matador;

La risposta a Sfiorano il matador

CORNA

C

O

R

N

A

