La definizione e la soluzione di 9 lettere: Un altro nome della fionda. TIRASASSI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Voce verbale

Significato e Curiosità su: Marcovaldo ovvero Le stagioni in città è una raccolta di venti novelle di Italo Calvino, alcune delle quali già uscite a episodi sulle pagine dell'Unità, organo editoriale del Partito Comunista Italiano, all'epoca in cui ancora Calvino ne era un militante. La prima edizione fu pubblicata nel novembre del 1963 in una collana di libri per ragazzi dell'editore Einaudi.

tira

terza persona singolare dell'indicativo presente di tirare seconda persona singolare dell'imperativo di tirare

Sillabazione

tì | ra

Etimologia / Derivazione

vedi tirare

Parole derivate