La Soluzione ♚ Kung fu film La definizione e la soluzione di 5 lettere: Kung fu film. PANDA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Kung fu film: Kung Fu Panda è un film d'animazione del 2008, diretto da Mark Osborne e John Stevenson e prodotto dalla DreamWorks Animation, che racconta le vicende di un panda gigante intento a imparare le arti marziali. È stato presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2008 ed ha ricevuto una nomination all'Oscar come miglior film d'animazione del 2009. Il film è il primo del franchise di Kung Fu Panda. Sostantivo Significato e Curiosità su: Kung Fu Panda è un film d'animazione del 2008, diretto da Mark Osborne e John Stevenson e prodotto dalla DreamWorks Animation, che racconta le vicende di un panda gigante intento a imparare le arti marziali. È stato presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2008 ed ha ricevuto una nomination all'Oscar come miglior film d'animazione del 2009. Il film è il primo del franchise di Kung Fu Panda. panda m inv (zoologia) denominazione comune di due mammiferi arboricoli un panda è un orso vegano: si nutre di bambù panda gigante: (comunemente senza l'aggettivo "gigante") mammifero arboricolo originario della Cina simile ad un orso di colore bianco e nero, la sua classificazione scientifica è Ailuropoda melanoleuca ( tassonomia) panda minore o panda rosso (raro senza la parola che lo qualifica): mammifero di colore rosso simile ad un procione, la sua classificazione scientifica è Ailurus fulgens ( tassonomia) Sillabazione pàn | da Pronuncia IPA: /'panda/ o IPA: /pan'da/ Etimologia / Derivazione etimologia non ben definita Termini correlati procione Iperonimi (zoologia) essere vivente, (dominio) eucariote, (regno) animale, metazoo, (phylum) cordato, (tipo) vertebrato, Amnioti, omeotermo, omotermo, (classe) mammifero, (superordine) euterio,(ordine) carnivoro, (famiglia) urside Altre Definizioni con panda; kung; film; Il simbolo del WWF; Un successo in casa Fiat; Kung fu film d azione; Il protagonista di Kung Fu Panda; Nei film c è quella sonora; È sonora nel film; Il film Titanic ne ha vinti ben undici;

PANDA

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Kung fu film' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.