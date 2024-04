La Soluzione ♚ Il bordo dello sci La definizione e la soluzione di 6 lettere: Il bordo dello sci. LAMINA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il bordo dello sci: Lamina – parte dell'unghia Lamina – azienda italiana Lamina – in ingegneria Lamina – proteina Lamina – componente della foglia Sostantivo Significato e Curiosità su: Lamina – parte dell'unghia Lamina – azienda italiana Lamina – in ingegneria Lamina – proteina Lamina – componente della foglia lamina ( approfondimento) f sing (pl.: lamine) (metallurgia) (tecnologia) (ingegneria) superficie metallica molto sottile (botanica) parte piatta della foglia Sillabazione là | mi | na Pronuncia IPA: /'lamina/ Etimologia / Derivazione dal latino lamina Sinonimi falda, foglia, lamella lamiera, lastra, membrana, pellicola, piastra, scaglia, sfoglia, squama, strato striscia Parole derivate laminare, lametta, lama Altre Definizioni con lamina; bordo; Una vittoria di Temistocle; Sottile foglio metallico; Si fa sul bordo; Imbarcazione a bordo di un altra imbarcazione; Bordo contorno; Cerca altre soluzioni cruciverba

LAMINA

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Il bordo dello sci' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.