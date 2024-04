La Soluzione ♚ Una mezza promessa La definizione e la soluzione di 5 lettere: Una mezza promessa. FORSE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una mezza promessa: Forse... è il primo album del cantautore italiano Calcutta, uscito il 18 dicembre 2012 per l'etichetta discografica Geograph Records. Avverbio Significato e Curiosità su: Forse... è il primo album del cantautore italiano Calcutta, uscito il 18 dicembre 2012 per l'etichetta discografica Geograph Records. forse chissà, indica incertezza o parziale verifica in merito all'eventualità che l'azione o comunque la funzione espressa dal verbo possa effettivamente realizzarsi o meno forse pioverà

forse verrò (per estensione) molto probabilmente Isaac Newton è forse il più grande degli scienziati circa (seguito de un numero) forse cento minuti Sostantivo forse m inv incertezza essere in forse Sillabazione fór | se Pronuncia IPA: /'for.se/ Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione dal latino forsit, composto di fors ‘sorte, fortuna’ e di sit ‘sia’ Citazione Sinonimi probabilmente, chissà, può darsi

per caso, circa, facilmente

all’incirca, più o meno, può darsi quasi

Contrari di certo, di sicuro, certamente, sicuramente, senza dubbio, precisamente certo , esattamente, senza dubbio Termini correlati magari Proverbi e modi di dire essere in forse, rimanere in forse :essere indecisi Altre Definizioni con forse; mezza; promessa; Probabilmente; Mezza gara e mezza paga; Mezza cena; Mezza casa; La Lucia promessa sposa; Fedele alla promessa fatta; Lo preparava la promessa sposa;

FORSE

