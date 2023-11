Di seguito troverai la risoluzione per il: Rebus 8249, della Settimana Enigmistica 4782 di giovedì 16 novembre 2023

Cesura: Pan OR; amache IN; C anta

: Panorama che incanta

