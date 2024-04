La Soluzione ♚ Una sigla per le bevande La definizione e la soluzione di 3 lettere: Una sigla per le bevande. ACE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una sigla per le bevande: Sostantivo Significato e Curiosità su ace m inv (forestierismo) (tennis) punto effettuato su battuta Pronuncia IPA: /es/ Etimologia / Derivazione dall'inglese ace Francese Sostantivo ace m sing (pl.: aces) (tennis) punto effettuato su battuta Pronuncia IPA: /es/ Etimologia / Derivazione dall'inglese ace Inglese Sostantivo ace sing (pl.: aces) (carte) asso ace of hearts - asso di cuori; ace of diamonds - asso di quadri; ace of clubs - asso di fiori; ace of spades - asso di picche (letterario) una minuscola quantità di qualcosa (familiare) asso, persona molto brava e capace in qualcosa flying ace - asso dell'aviazione, pilota provetto

- asso dell'aviazione, pilota provetto Peter is an ace at dating girls - Peter è un asso nell'uscire con le ragazze (sport) miglior giocatore di una squadra sportiva (in particolare, utilizzato per riferirsi al giocatore che segna il maggior numero di punti in partita) (tennis) punto effettuato su battuta (golf) buca realizzata con un solo colpo (araldica) asso di un seme delle carte da gioco (hearts, diamonds, clubs, spades) Verbo ace (vai alla coniugazione) ( 3ª persona sing. presente aces, participio presente acing, passato semplice e participio passato aced) (familiare) superare un test, un esame o altra prova con il massimo punteggio (tennis) fare punto su battuta (golf) fare buca in un colpo solo Pronuncia IPA: /es/ Etimologia / Derivazione dal latino as ("moneta di rame"), utilizzato nel senso di "unità", "singola unità"; come verbo derivato dal sostantivo, dalle accezioni estese di "asso" Proverbi e modi di dire ace in the hole ; ace up one's sleeve - asso nella manica

; - asso nella manica within an ace of - con uno scarto minimo Latino Voce verbale ace seconda persona singolare dell'imperativo presente attivo di aceo Sillabazione a | ce Pronuncia (pronuncia classica ) IPA: /'a.ke/

IPA: (pronuncia ecclesiastica ) IPA: /'a.te/ Etimologia / Derivazione vedi aceo italiano: AA.VV., Vocabolario Treccani edizione online su treccani.it , Istituto dell'Enciclopedia Italiana

latino vedi aceo

