La Soluzione ♚ Manca all abulico La definizione e la soluzione di 7 lettere: Manca all abulico. VOLONTÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Manca all abulico: La volontà è la determinazione fattiva e intenzionale di una persona ad intraprendere una o più azioni volte al raggiungimento di uno scopo preciso. La volontà consiste quindi nella forza di spirito diretta dall'essere umano verso il fine, o i fini, che egli si propone di realizzare nella sua vita, o anche solamente nel potere impiegato nelle sue azioni semplici e quotidiane. Esempi di volontà possono essere il desiderio di lasciare un'eredità ai figli e/o ai parenti, o il proposito di comprare una casa. Generalmente la volontà rappresenta la facoltà di una persona di scegliere e raggiungere con sufficiente convinzione un dato obiettivo. Da ... Sostantivo Significato e Curiosità su: La volontà è la determinazione fattiva e intenzionale di una persona ad intraprendere una o più azioni volte al raggiungimento di uno scopo preciso. La volontà consiste quindi nella forza di spirito diretta dall'essere umano verso il fine, o i fini, che egli si propone di realizzare nella sua vita, o anche solamente nel potere impiegato nelle sue azioni semplici e quotidiane. Esempi di volontà possono essere il desiderio di lasciare un'eredità ai figli e/o ai parenti, o il proposito di comprare una casa. Generalmente la volontà rappresenta la facoltà di una persona di scegliere e raggiungere con sufficiente convinzione un dato obiettivo. Da ... volontà ( approfondimento) f inv (filosofia) (psicologia) facoltà umana di voler fare od ottenere qualcosa premessa ad uno o più impegni (per estensione) (senso figurato) "libero arbitrio" (per estensione) modalità diretta ad una o più azioni e pensieri secondo la propria volontà si trattenne da alcune cose ma partecipò ad altre Sillabazione vo | lon | tà Pronuncia IPA: /volon'ta/ Etimologia / Derivazione dal latino voluntas; vedi volere Citazione Sinonimi decisione energica, fermezza, impegno, intenzione,proposito, risolutezza, tenacia, volere

disponibilità, disposizione, inclinazione

determinazione

desiderio,

voglia, propensione, solerzia

(raro) passione Contrari abulia, apatia, inerzia, svogliatezza

indifferenza, malavoglia,

indecisione,

avversione, ostilità

Parole derivate volenteroso Termini correlati buona volontà, forza di volontà, intenzione

velleità Varianti (antico) volontade, volontate Proverbi e modi di dire buona volontà : proposito ed intenzione di costruire, anche laddove vi fosse stata distruzione

: proposito ed intenzione di costruire, anche laddove vi fosse stata distruzione a volontà : in grandi quantità, in genere per prodotti in vendita o per pasti

: in grandi quantità, in genere per prodotti in vendita o per pasti di sua spontanea volontà : secondo una libera scelta Altre Definizioni con volontà; manca; abulico; Locuzione che intende in grande quantità; Aiuta nella riuscita; Lo sbaglia chi manca il colpo; Manca allo sguaiato; Manca al bleso; Cerca altre soluzioni cruciverba

