Foto 2 Una gita a 4781 Campobasso

Tedesco

Sostantivo

Significato e Curiosità su: San Nicola di Bari, noto anche come san Nicola di Myra, san Nicolao, san Nicolò (o san Niccolò; a in greco; Pàtara, 15 marzo 270 – Myra, 6 dicembre 343), è stato un vescovo romano, vescovo di Myra, venerato come santo dalla Chiesa cattolica, dalla Chiesa ortodossa e da diverse altre confessioni cristiane. Viene considerato un santo miroblita.Le sue reliquie sono conservate, secondo la tradizione, nella basilica a lui dedicata a Bari e nella Chiesa di San Nicolò a Venezia. La sua figura ha dato origine alla tradizione di San Nicolò, che passa nella notte tra il 5 e il 6 dicembre portando doni ai bambini. La tradizione popolare ...

Nikolaustag m sing (pl.: Nikolaustage)

(religione) (antropologia) giorno di san Nicola

Pronuncia

IPA: /'nkolastak/

Etimologia / Derivazione

termine composto formato da Nikolaus, "Nicola", "san Nicola", e da Tag, "giorno"

Termini correlati

Martinstag, Weihnachtszeit, Adventszeit