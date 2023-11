La definizione e la soluzione di: Il poliedro con dieci facce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DECAEDRO

Significato/Curiosita : Il poliedro con dieci facce

Progetto di riferimento. un poliedro (o solido) di keplero-poinsot è un poliedro regolare non convesso, in cui tutte le facce sono formate da identici poligoni... Progetto di riferimento. un(o solido) di keplero-poinsot è unregolare non convesso, in cui tutte lesono formate da identici poligoni... Dieci (indoeuropeo *dek; cf. latino decem, greco da, sanscrito dása) è il numero naturale dopo il 9 e prima dell'11. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il poliedro con dieci facce : poliedro; dieci; facce; Un poliedro con 8 facce; Quello di piramide è un poliedro ; Un particolare poliedro regolare; poliedro con dieci facce; poliedro con basi congruenti e parallele; Giunti tra i primi dieci ; La competizione di dieci specialità di atletica; Lista di dieci regole o precetti; dieci volte tanto; dieci per dieci per dieci Watt; Ha sei facce numerate; Tanti sono in totale i puntini sulle facce dei dadi; Le facce delle scarpe; Un poliedro con 8 facce ; Solido con 20 facce triangolari;

Cerca altre Definizioni