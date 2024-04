La definizione e la soluzione di 8 lettere: Lungo tratto di costa. LITORALE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Aggettivo

Significato e Curiosità su: La costa o litorale è la linea di confine tra la terra e l'acqua di un oceano, golfo, mare o grande lago. Per la geografia, il limite inferiore (verso il corpo idrico) è il piede della spiaggia, ovvero il limite tra fondale sabbioso e fondale fangoso (questo è il limite al largo del quale il movimento delle onde non arriva al fondo); il limite superiore (verso terra), meno ben definito, è la linea oltre la quale cessa l'influenza delle acque del corpo idrico (ad esempio, il punto in cui le lagune non contengono acqua salata ma acqua dolce).

litorale m e f sing (pl.: litorali)

che si trova lungo un lido

Sostantivo

litorale ( approfondimento) m e f sing (pl.: litorali)

(geografia) costa molto estesa

Sillabazione

li | to | rà | le

Pronuncia

IPA: /lito'rale/

Etimologia / Derivazione

dal latino litoralis che deriva da litus cioè "lido"

Sinonimi

(aggettivo) costiero, litoraneo

costiero, litoraneo (sostantivo) costa, fascia costiera, marina, spiaggia, lungomare, lido, riviera

Contrari

(aggettivo) interno, continentale

interno, continentale (sostantivo) entroterra, retroterra

