La Soluzione ♚ Derrate di importazione La definizione e la soluzione di 9 lettere: Derrate di importazione. COLONIALI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Derrate di importazione: Aggettivo Significato e Curiosità su: coloniale m sing (storia) (politica) (economia) proprio di una colonia Sillabazione co | lo | nià | le Pronuncia IPA: /kolo'njale/ Etimologia / Derivazione da colonia Parole derivate colonialismo, colonialista, colonialistico, neocoloniale Altre Definizioni con coloniali; derrate; importazione; Una politica espansionistica; Politica espansionistica nei Paesi sottosviluppati; Depositi per derrate; Le derrate alimentari in tempi di guerra;

La risposta a Derrate di importazione

COLONIALI

