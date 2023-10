Rebus 77148 | Settimana Enigmistica 4777 - Cruciverba

Di seguito troverai la risoluzione per il: Rebus 77148, della Settimana Enigmistica 4777 di giovedì 12 ottobre 2023

Cesura: C riti; cade L; mora ND in I; sushi N in G

: Critica del Morandini su "Shining"

