Aria inquinata - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : SMOG

Significato/Curiosita : Aria inquinata

È composto solitamente da una camera di combustione dove affluisce aria inquinata dopo preriscaldamento nello scambiatore. alla camera di combustione... È composto solitamente da una camera di combustione dove affluiscedopo preriscaldamento nello scambiatore. alla camera di combustione... Nelle scienze ambientali lo smog (termine inglese, incrocio di smoke, "fumo", e fog, "nebbia"; pronuncia inglese /smg/, italianizzata in /'zmg/), chiamato talora nebbia nera, è una forma di inquinamento atmosferico nei bassi strati dell'atmosfera terrestre. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

