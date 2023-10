Un Gianni noto giornalista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un Gianni noto giornalista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RIOTTA

Significato/Curiosita : Un gianni noto giornalista

Giovanni diego "gianni" mura (milano, 9 ottobre 1945 – senigallia, 21 marzo 2020) è stato un giornalista e scrittore italiano. nacque in lombardia da padre... Che nell’articolo di riotta non compaiono: per esempio c’è un lungo passaggio dedicato alla luiss, università della quale riotta dirige la scuola di giornalismo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

