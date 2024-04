La Soluzione ♚ Poco favorevoli La definizione e la soluzione di 6 lettere: Poco favorevoli. ALIENI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Poco favorevoli: Alien è un film del 1979 diretto da Ridley Scott. Capostipite di una fortunata serie di pellicole, nonché di libri, fumetti e videogiochi, è considerato uno dei migliori film del regista Ridley Scott, nonché tra i capolavori della storia del cinema di fantascienza. Le vicende ruotano attorno a una specie aliena che nella storia viene identificata con la generica definizione xenomorfa, costituita da feroci predatori dotati di intelligenza ma incapaci di provare emozioni, che si riproducono come parassitoidi annidandosi nei corpi di altri esseri viventi provocandone la morte. Alien ha avuto tre sequel, tutti con Sigourney Weaver come ... Altre Definizioni con alieni; poco; favorevoli; Contrari poco propensi; Viaggiano sugli Ufo; Poco arguto; Poco folto; Poco affetto; Favorevoli propizie; Non favorevoli; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Poco favorevoli

ALIENI

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Poco favorevoli' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.