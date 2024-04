La Soluzione ♚ Lo è il desiderio utopico La definizione e la soluzione di 14 lettere: Lo è il desiderio utopico. IRREALIZZABILE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Lo e il desiderio utopico: Il periodo ipotetico indipendente latino, come quello italiano, è costituito da una proposizione condizionale retta da una proposizione principale. La principale è detta apòdosi, mentre la frase condizionale è detta pròtasi ed è introdotta da si ("se") nelle affermative, e da nisi ("se non") nelle negative. Esistono tre tipi di periodo ipotetico: dell'oggettività, quando la pròtasi presenta un'ipotesi reale; della possibilità, quando la pròtasi riguarda un evento che potrebbe verificarsi; di terzo tipo o dell'irrealtà, quando sia la pròtasi che l'apòdosi presentano fatti che non possono in nessun modo accadere.Il periodo ipotetico ... Altre Definizioni con irrealizzabile; desiderio; utopico; Avido desiderio; Desiderio di attirare l attenzione e la simpatia; Il desiderio degli studiosi; Cerca altre soluzioni cruciverba

