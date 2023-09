Fornite delle qualità necessarie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fornite delle qualità necessarie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DOTATE

Significato/Curiosita : Fornite delle qualita necessarie

Un'alta qualità quando usati come informazione generica, divulgativa, ma una bassa qualità per un utilizzo di alta precisione. il concetto di qualità è applicabile... Migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. megulia detta megulia dotata (roma, iii sec. a.c. circa – roma, ii a.c. circa) è stata una nobile romana... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Fornite delle qualità necessarie : fornite; delle; qualità; necessarie; Sono fornite di polpastrelli; Dotate, fornite ; fornite , concesse; fornite dei requisiti; Di nuovo fornite di energia; Rallentamento delle pulsazioni del cuore; I quaderni delle confessioni; Le righe nere delle zebre; Uno Stato del Commonwealth delle Nazioni; L esercizio delle consumazioni; La qualità dei casi singolari; Una qualità che devono avere gli utensili; Prevale per qualità sugli altri; Ottima qualità di farina; Indica vini di ottima qualità ; necessarie come le cautele con cui è bene procedere; Le doti necessarie ; Pratiche di poco conto ma necessarie ; Condizioni necessarie per aspirare a una carica; Sono necessarie a chi usa i computer;

Cerca altre Definizioni