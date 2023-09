Edita le Guide verdi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Edita le Guide verdi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TCI

Significato/Curiosita : Edita le guide verdi

Novanta. le guide verdi rappresentano una via di mezzo tra le guide rosse e le guide oro: sono di tipo culturale, ma hanno appunto anche le illustrazioni;... Voce giusta. vedi anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. tci – codice aeroportuale iata dell'aeroporto reina sofia di santa cruz de tenerife... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

