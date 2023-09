Unità di tensione elettrica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità di tensione elettrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : VOLT

Significato/Curiosita : Unita di tensione elettrica

La tensione elettrica, spesso chiamata semplicemente tensione, è una grandezza fisica proporzionale alla quantità di energia richiesta per muovere una... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi volt (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento metrologia non cita le fonti necessarie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Unità di tensione elettrica : unità; tensione; elettrica; Un azione punita dal codice penale; unità di misura del lavoro nel sistema CGS; La regione che è unita all Emilia; È munita di sfiatatoio; Le unità di misura per le lenti; tensione elettrica che si misura in V; Vasta estensione agricola di un solo proprietario; Tra gli oceani è il secondo per estensione ; Distensione verso gli USA promossa da Chruscev; Estensione di terreno; Suona la chitarra elettrica dalle note più gravi; Tipo di corrente elettrica ; Tensione elettrica che si misura in V; Particella elettrica carica negativamente; Attraversato da una scossa elettrica fulminato;

Cerca altre Definizioni