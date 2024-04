La Soluzione ♚ Il metallo del calderaio La definizione e la soluzione di 4 lettere: Il metallo del calderaio. RAME Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su il metallo del calderaio: Il rame è l'elemento chimico di numero atomico 29 e il suo simbolo è Cu. È il primo elemento del gruppo 11 del sistema periodico, facente parte del blocco d, ed è quindi un elemento di transizione. Il rame metallico è relativamente tenero, duttile e malleabile, di color rossiccio ed è il secondo miglior conduttore di elettricità dopo l'argento, seguito poi dall'oro, tutti e tre dello stesso gruppo 11. Nell'accezione fisica dell'espressione, fa parte dei «metalli nobili». È anche chiamato "oro rosso" per via della sua colorazione e in parte per il suo valore. Inoltre, il rame è un tipico metallo da conio. Altre Definizioni con rame; metallo; calderaio; Metallo per gronde e pluviali; Si usa per calafatare; Ostacolo che impedisce il passaggio; Un metallo da Olimpiadi; Un metallo per batterie; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Il metallo del calderaio

RAME

R

A

M

E

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Il metallo del calderaio' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.