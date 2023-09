Canta di prima mattina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Canta di prima mattina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GALLO

Significato/Curiosita : Canta di prima mattina

Notturne o nelle prime ore del mattino, l'altro per quando si celebra lungo le ore del giorno; si canta, quindi, in forma di responsorio una parte del cantico... Persone di cognome gallo. gallo – figura araldica gallo – sacerdote castrato della dea cibele gallo – segno dello zodiaco cinese gallo – costellazione obsoleta... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

